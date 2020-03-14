الحق واحجز وحدتك مع ora بمقدم 100 الف فقط في ارقي كمبوند سكني بالتجمع الخ

(للبيع)
|وحدتك بمقدم مميزجدا 100 الف فقط ودا لان اول سعر للمشروع ومش بي كدا لان كمان اول مشاريع ora في التجمع الخامس وكمان فترات سداد مميزة جدا بالتقسيط علي 10 سنين هتستلم وحدتك ازاي كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات والجراج في كمبوند كامل المرافق والخدمات ( مياه – غاز – كهرباء – تليفونات ارضي ) يعني ora هتملكك وحدتك ومعها راحتك للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055966
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