الحق واحجز وحدتك ادفع 10 %وقسط 10 سنين في التجمع الخامس مع ساويرس

(للبيع)
|بمناسبة ان اول مشروع لشركة اورا في التجمع عملنا نظام تقسيط مميز جدا ادفع مقدم 10% و قسط علي 10 سنين بدون فوايد عيش في ارقي كمبوند في التجمع الخامس من شركة ora واللي معروفة بانها بتصمم كمبوندات مميزة جدا و بخدمات مميزة لان عملينا من اول يوم لازم يحس بالتميز وبداية من عرض سعر ميتكررش في اميز كمبوند في التجمع لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055802
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