الحق مكانك في ارقي مول تجاري العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|الحق مكانك في ارقي مول تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وامتلك محل 40م تشطيب كامل بخصم 20% بدون فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد ومحلك في منطقة ال down town وسط كثافة سكانية هائلة وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية بالعاصمة يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062085
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