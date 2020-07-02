الحق مكانك في ارقي مول تجاري العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
الحق مكانك في ارقي مول تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وامتلك محل 40م تشطيب كامل بخصم 20% بدون فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد ومحلك في منطقة ال down town وسط كثافة سكانية هائلة وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية بالعاصمة يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم المول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 192,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062085
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29/6/2020
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29/6/2020
صورة الاعلان: الحق حرق الاسعار وتعالي بسرعة امتلك محل ف العاصمة - في القاهرة مصر

الحق حرق الاسعار وتعالي بسرعة امتلك محل ف العاصمة

(للتقسيط)

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الحق امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وتعالي علي مول smart بالقرب من الحي الحكومية وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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29/6/2020
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محل للبيع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى لافييت مول واستمتع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى في منطقة الداون تاون أمام محطه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

29/6/2020
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