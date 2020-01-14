الحق مفاجأة السنة الجديدة وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: الحق مفاجأة السنة الجديدة وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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مفاجأة السنة الجديدة عندنا فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا بارك ومطاعم وخدمات تانية كيتر كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك فورا فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048966
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه وهيبقي احلي مصيف مع عيلتك وصحابك وهتروح في اي وقت في السنة وشاليهك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في قرية لاسيرينا باي أحلي قرية في راس سدر ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: روعة الاحساس باستلام شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

روعة الاحساس باستلام شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر وعيش روعة الاحساس وخليك قريب من خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحماما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: ايامك الجاية احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ايامك الجاية احلي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

ايامك الجاية احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر 75م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك بأمتلاكك شاليه فى راس سدر علي البحر وحواليك كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعمو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

12/1/2020
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صورة الاعلان: مصيفك في راس سدر بكل خصوصية - في جنوب سيناء مصر

مصيفك في راس سدر بكل خصوصية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخصوصية كاملة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار ومش هتلاقي السعر ده في اي مكان تاني وجمب كل الخدمات اكوا بارك و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وفرح اولادك وعيلتك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خلي حياتك احلي وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي راس سدر وخلي حياتك احلي ومصيفك هيبقي احسن بكتير مع عيلتك او صحابك وجمب كل الخد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر ومتضيعش الفرصة من ايدك لانك هتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر وبأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي شاليهك علي البحر بأقل الاسعار واستمتع وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر هتستمتع بالمصيف مع اولادك في اي وقت في السنة وهتقضي احلي مصيف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك واستثمر و زود دخلك من شاليهك في راس سدر وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من حمامات سباحة واكو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بالطبيعة المبهرة وعيش وسط المساحات الخضرا و وسط حمامات السباحة واكوا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

6/1/2020
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