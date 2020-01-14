الحق مفاجأة السنة الجديدة وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)
|مفاجأة السنة الجديدة عندنا فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا بارك ومطاعم وخدمات تانية كيتر كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048966
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