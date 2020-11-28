الحق قبل زيادة الاسعار وامتلك شاليهك بجاردن باقل مقدم واطول فترة سداد

امتلك شاليهك بجاردن كبير داخل قريه روزا في قلب مدينة راس سدر بمساحة 67م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وحواليك كل خدامات ومستلزماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القريه وتطمئن علي الاولاد عشان شاليهك قدامه كل الخدمات ( البسين واكوا بارك ) وحاجات تانية كتير وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01013937774