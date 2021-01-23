الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش - في السويس مصر

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وامتلك شاليهك بالفرش هدية في ارقي قري العين السخنة- شاليه بمساحة65 مكون من(غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) كل ده بمقدم89الف بس وقسط الباقي على 6سنوات واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد وحاجات تانية كتير كل ده وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 89,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081071
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السعر
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صورة الاعلان: صيف في شاليهك بروف علي بحر في العين السخنة - في السويس مصر

صيف في شاليهك بروف علي بحر في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش الصيف اللى بتحلم بيها وسط ارقى خدمات في العين السخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس و كمان هتقسط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة - في السويس مصر

ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

متشلش هم الطريق وتعالى بلو بلو العين السخنة ع بعد 70 دقيقة من القاهرة و امتلك شاليه 100 م ( 2 غرفة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شوف كل يوم اجمل بحر صافى وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

شوف كل يوم اجمل بحر صافى وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فى Blue Blue العين السخنة هتقدر تمتلك شاليه بحديقة جميلة و تشوف اجمل بحر صافى قريب من كل الخدمات مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف كبير لحفلات المشواه في بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه بروف كبير لحفلات المشواه في بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بنوفرلك شاليهك بمساحة 90م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)علي اجمل بحر باقل مقدم واطول فترة س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

23/1/2021
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صورة الاعلان: شاليه بروف علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة - في السويس مصر

شاليه بروف علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش الراحة اللى بتحلم بيها وسط ارقى خدمات في العين السخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس و كمان هتقسط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك علي شاطئ ذهبي بمقدم رمزي في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك علي شاطئ ذهبي بمقدم رمزي في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش المصيف الي بتحلم بيه في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة105م مكون من (3غرفة+2حمام+م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

890,000 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع لحفلات الشواه - في السويس مصر

شاليه بروف واسع لحفلات الشواه

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بمقدم 164 الف فقط وانظمة سداد مختلفة وبدون فوايد امتلك شاليهك الخاص بروف واسع لحفلات الشواه مكون م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

890,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك باجمل فيو ع البحر فى الجلالة - في السويس مصر

امتلك شاليهك باجمل فيو ع البحر فى الجلالة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل فيو ع البحر فى السخنة وامتلك شاليه 95 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 96 شهر امتلك شاليهك فى سكاى سيتى - في السويس مصر

بالتقسيط ع 96 شهر امتلك شاليهك فى سكاى سيتى

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى اول مدينة تعانق السحاب فى السخنة و استمتع باجمل فيو البحر مع الجبل شاليهك 120 م ( 3.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك علي شاطئ رملي بمقدم رمزي في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك علي شاطئ رملي بمقدم رمزي في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

اشتري شاليهك في بالم بيتش وخلي الفرش علينا وصيف في اي وقت انت واللي بتحبهم - شاليه بمساحة65 مكون من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: شوف الطبيعية بعينك وامتلك شاليهك في العين السخنة - في السويس مصر

شوف الطبيعية بعينك وامتلك شاليهك في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش الرفاهية اليي بتحلم بيها وسط ارقي خدمات في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة105م مكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

890,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بروف واسع في العين السخنة - في السويس مصر

استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بروف واسع في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

متدورش كتير ومتفكرش تاني في الايجارامتلك شاليهك الخاص بروف واسع لحفلات الشواه مكون من(2غرفة+حمام+مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع متشطب بالفرش وبمقدم89 الف فقط في العين السخنة - في السويس مصر

شالية للبيع متشطب بالفرش وبمقدم89 الف فقط في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في بالم بيتش السخنة بفيو أكتر من رائع ع بحر بالفرش الحق مكانك معانا واحجز وحدتك ب89الف .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

16/1/2021
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