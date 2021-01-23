الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش

وامتلك شاليهك بالفرش هدية في ارقي قري العين السخنة- شاليه بمساحة65 مكون من(غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) كل ده بمقدم89الف بس وقسط الباقي على 6سنوات واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد وحاجات تانية كتير كل ده وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774