الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك براس سدر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام شاليهك مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات:الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم+تشطيب سوبرلوكس استمتع بحياه من الرفاهية والهدوء في منتجعات روزا يزورت اختار شاليهك يناسبك انت وعيلتك من مساحات تبدا 56م ومقدم 56 الف لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب