الحق فرصتك وتعالي احجز محلك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|الحق احجز محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة وفرصتك جت لحد عندك بالاسعار الافتتاحية وبخصم 20% بمول smart في مكانه المميز جدا في منطقة ال down town جوار فندق الماسة وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد ومساحة المحل 25م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061640
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