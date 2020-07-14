الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|الحق الفرصة وتعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند وسط الانواع المختلفة من الزهور والاشجار وبالقرب من النهر الاخضر والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وبدون فوائد وحواليك كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية ونادي صحي وجيم وسبا وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062950
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