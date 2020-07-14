الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية

الحق الفرصة وتعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند وسط الانواع المختلفة من الزهور والاشجار وبالقرب من النهر الاخضر والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وبدون فوائد وحواليك كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية ونادي صحي وجيم وسبا وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة