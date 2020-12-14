الحق فبل نهاية 2020 وامتلك شاليهك في بلوبلو معاه جاردن sea view

(للتقسيط)
|شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة الجديدة بمساحة 100م مكون من (2غرفة+1حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) واستمتع بخدمات القرية : انشطة رياضية علي الشاطئ -مطاعم -كافيهات -نادي رياضي وصحي -جيم -سبا -جاكوزي -تراس علي الشاطئ لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- العين السخة
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076090
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