الحق عروض رأس السنة وامتلك في السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحق عروض رأس السنة وامتلك في السخنة - في السويس مصر

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الحق عروض رأس السنة وامتلك في السخنة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 275,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046437
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صورة الاعلان: الاكوا بارك والمعالم الحضارية ونهر النيل جمب شاليه في السخنة - في السويس مصر

الاكوا بارك والمعالم الحضارية ونهر النيل جمب شاليه في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في السخنة وسط المعالم الحضارية ونهر النيل واكوا بارك وبرج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاع.
العنوان:

السويس - مصر

275,000 جنيه

26/11/2019
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