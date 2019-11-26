(للتقسيط)
|الحق عروض رأس السنة وامتلك في السخنة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046437
275,000 جنيه