الحق عروض بابا نويل في العاصمة

(للتقسيط)
|امتلك في green avenue والحق عروض بابا نويل في العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بجميع الخدمات اللي جمب شقتك حمامات سباحة ومحلات تجارية ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046465
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