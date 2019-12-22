الحق عروض الكريسماس في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحق عروض الكريسماس في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في راس سدر والحق عروض الكريسماس قبل ماتخلص وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد و وسط كل احتياجاتك مول تجاري ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وامن 24 ساعة وكيدز اريا اتصل اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046446
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صيف وشتي براحتك في راس سدر

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22/12/2019
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26/11/2019
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(للبيع)

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25/11/2019
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- في جنوب سيناء مصر

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11/11/2019
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- في جنوب سيناء مصر

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4/11/2019
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51,000 جنيه

31/10/2019
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ابعد عن الزحمة وامتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

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28/10/2019
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27/10/2019
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16/10/2019
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