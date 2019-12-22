الحق عروض الكريسماس في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر والحق عروض الكريسماس قبل ماتخلص وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد و وسط كل احتياجاتك مول تجاري ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وامن 24 ساعة وكيدز اريا اتصل اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046446
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