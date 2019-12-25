الحق عروض العاصمة وامتلك في green avenue

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحق عروض العاصمة وامتلك في green avenue - في القاهرة مصر

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امتلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق العروض قبل فوات الاوان وسط كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير شقتك 165م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046604
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25/12/2019
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25/12/2019
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24/12/2019
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك وامتلك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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24/12/2019
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(للتقسيط)

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القسم: 

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24/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في green avenue واستمتع بأجمل عروض رأس السنة - في القاهرة مصر

امتلك في green avenue واستمتع بأجمل عروض رأس السنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/12/2019
صورة الاعلان: الحق عروض بابا نويل في العاصمة - في القاهرة مصر

الحق عروض بابا نويل في العاصمة

(للتقسيط)

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امتلك في green avenue والحق عروض بابا نويل في العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بجميع الخدمات اللي ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: خليك ناصح واستثمر في العاصمة - في القاهرة مصر

خليك ناصح واستثمر في العاصمة

(للبيع)

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استثمارك الناجح في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات والنافورة الراقصة وقريبة من الجامعة الروس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

24/12/2019
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