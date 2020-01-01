الحق عروض السنة الجديدة وامتلك في العاصمة

(للبيع)
|يلا الحق عروض السنة الجديد وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في ارقي كمبوند في العاصمة وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها انت واولادك من حمامات سباحة وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة ونادي رياضي وسبا وجيم وجاكوزى وخدمااات تانية كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف اسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047322
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