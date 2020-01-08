الحق عروض السخنة دلوقتي وامتلك شاليهك والفرش هدية

(للبيع)
|دلوقتي الحق عروض السخنة وامتلك شاليهك والفرش هدية من عندنا وكمان هتقدر تروح في اي وقت ف السنة ومن غير ماتشيل تعب السفر لأن المسافة بينك وبين مصيفك 60 دقيقة بس وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048055
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