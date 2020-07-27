الحق عرض عيد الاضحي وتعالي امتلك في green avenue

(للبيع)
|الحق عرض عيد الاضحي وامتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avanue جمب كل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا ونادي صحي متكامل وامن وحراسة 24 ساعة ونافورة راقصة وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبأقل مقدم وبدون فوائد اتصل ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063952
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