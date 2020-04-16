الحق عرض شهر ابريل والخصم الكبير في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|في العاصمة الادارية الجديدة الحق عرض شهر ابريل والخصم الكبير علي شقتك في اجمل كمبوند green avenue واستمتع بأحلي نظام سداد داخل العرض وادفع اول قسط بعد سنة من التعاقد ومن غير اي فوائد وهتقسط علي 5 سنين ومساحة الشقة 270م (5غرفة+4حمام+2ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي+حديقة 64م) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وممشي للدراجات وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|453,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058068
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