الحق عرض ابريل وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة والحق عرض شهر ابريل واستمتع بأحلي الخدمات جمب شقتك من مطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بدون فوائد وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق الخصم الكبير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|108,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058351
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