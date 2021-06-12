الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست

عايز تغير جو في مكان معتدل طول السنة وكمان هتستمتع بالمساحات الخضراء امتلك شاليهك في موسي كوست م 127 ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي + جاردن خاص ) وعلي بعد خطوات المطاعم و الكافيهات و اكوابارك للكبار و الاطفال وخدمات تانية كتير واستلام فورى وبالتقسيط المريح علي 6 سنين وتشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا علي الفون او الوتس اب ( 01279848994)واعرف عن موسي كوست راس سدر .