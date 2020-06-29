الحق حرق الاسعار وتعالي بسرعة امتلك محل ف العاصمة

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحق حرق الاسعار وتعالي بسرعة امتلك محل ف العاصمة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الحق امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وتعالي علي مول smart بالقرب من الحي الحكومية والحي المالي و وسط اكبر كثافة سكانية والمحل 60م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 540,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061854
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لو عايز تضمن مستقبل اولادك امتلك محل بالعاصمة - في القاهرة مصر

لو عايز تضمن مستقبل اولادك امتلك محل بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو عايز تضمن مستقبل اولادك امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في الحي المالي والحكومي وسط عدد كبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محلك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير في مول smart .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

136,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم وتعالي امتلك محل في العاصمة ومتضعيش الفرصة - في القاهرة مصر

الحق الخصم وتعالي امتلك محل في العاصمة ومتضعيش الفرصة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق الخصم وتعالي امتلك محلك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال down town بجانب المحطة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

محل للبيع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى لافييت مول واستمتع باجمل view ع بحيرة صناعية بشاطئ رملى في منطقة الداون تاون أمام محطه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محل فى بيراميدز مول قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات - في القاهرة مصر

امتلك محل فى بيراميدز مول قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

قريب من سينمات وقاعات للاجتماعات امتلك محلك فى بيراميدز مول واستمتع بخدماتك الترفيهية منطقة تزحلق ع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

352,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك باكبر عائد استثمارى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك باكبر عائد استثمارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باكبر عائد استمارى امتلك محلك فى بيراميدز مول باميزمواقع العاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

361,000 جنيه

29/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: استثمارك ناجح بأمتلاكك محل في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

استثمارك ناجح بأمتلاكك محل في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن استثمار ناجح ليك ولاولادك ومحلك في مكان مميز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

28/6/2020
صورة الاعلان: خدلك محل متشطب وادفع اول قسط بعد الاستلام - في القاهرة مصر

خدلك محل متشطب وادفع اول قسط بعد الاستلام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدلك محل متشطب كامل في smart mall اميز مول في العاصمة الادارية الجديدة وكمان عليه خصم 25% وهتدفع اول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

507,000 جنيه

28/6/2020
صورة الاعلان: علي بعد دقائق من محور بن زايد والنهر الاخضر امتلك محلك بالعاصمة - في القاهرة مصر

علي بعد دقائق من محور بن زايد والنهر الاخضر امتلك محلك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احجز محلك الجديد في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بخصم 25% ومحلك علي بعد دقائق من محور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: وسط الخدمات الحكومية استثمر وامتلك محل في العاصمة - في القاهرة مصر

وسط الخدمات الحكومية استثمر وامتلك محل في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط كل الخدمات الحكومية والمالية امتلك محل في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 120 شهر امتلك محلك فى لافييت مول - في القاهرة مصر

باقساط تصل الى 120 شهر امتلك محلك فى لافييت مول

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية امام محطة المونوريل المركزية وقريب من دار الاوبرا وحى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: غير رؤيتك للاستثمار وامتلك محلك فى Pyramids Mall - في القاهرة مصر

غير رؤيتك للاستثمار وامتلك محلك فى Pyramids Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رؤيتك للاستثمارهتتغير بامتلاك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك فى بيراميدز مول و استمتع باجمل واكبرحوض سمك فى العاصمة - في القاهرة مصر

امتلك محلك فى بيراميدز مول و استمتع باجمل واكبرحوض سمك فى العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى اكبر مول في الشرق الاوسط علي مساحة 45000 متر واستمتع باكبر حوض سمك فى العاصمة ومنطقة ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

314,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: محل تجارى للبيع - في القاهرة مصر

محل تجارى للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يوجد لدينا بالشروق محل بأسعار لا تقبل المناقشة وموقع مميز محل دور أول على مساحة 18.5م2سعر المتر 2400.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: عايز محل تجاري في مكان مميز تعالي علي مول sixty - في القاهرة مصر

عايز محل تجاري في مكان مميز تعالي علي مول sixty

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي محلك التجاري في مكانه المميز جدا في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty في الحي الحكومي ووس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

847,000 جنيه

25/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager