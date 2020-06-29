الحق حرق الاسعار وتعالي بسرعة امتلك محل ف العاصمة

(للتقسيط)
|الحق امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وتعالي علي مول smart بالقرب من الحي الحكومية والحي المالي و وسط اكبر كثافة سكانية والمحل 60م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|540,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061854
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