الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وفي اميز مكان في اكتوبر دقايق من ميدان جهينة ومول العرب ومول مصر والمحور ومش بس القاهرة انت علي بعد ساعتين من الساحل كمبوند كامل الخدمات والمرافق ( غاز مياة كهرباء وخطوط تليفون ) وكل دا مع شركة صبور للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556