الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

(للبيع)
|مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وفي اميز مكان في اكتوبر دقايق من ميدان جهينة ومول العرب ومول مصر والمحور ومش بس القاهرة انت علي بعد ساعتين من الساحل كمبوند كامل الخدمات والمرافق ( غاز مياة كهرباء وخطوط تليفون ) وكل دا مع شركة صبور للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055957
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