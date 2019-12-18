الحق الفرصة وشقتك بين ايديك في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|شقتك بين ايديك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالنافورة الراقصة وعيش وسط الخدمات محلات تجارية ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وشقتك 200م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045563
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