الحق الفرصة شقة بمميزات فيلا فى التجمع الخامس

(للبيع)
|شقة دور ارضى بحديقة خاصة فى التجمع الخامس . الشقة نص تشطيب مساحة 123 متر . الشقة فى كمبوند راقى و وحواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها . والسعر !! . لو عايز تعرف تفاصيل اكتر كلمنا على 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057973
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