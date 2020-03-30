الحق الفرصة . شقة استلام 2020 فى التجمع الخامس وبالتقسيط

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تفاصيل الإعلان
الحق فرصتك واستلم شقتك متشطبة فى قلب التجمع الخامس بسعر مميز جدا . وعيش بقى فى شقتك على احلى فيو لاند سكيب . شقتك مكونة من 3 غرفة + 2 حمام + مطبخ . يعنى فرصة مكان مميز وسعر مميز ومساحة مميزة . الحق الفرصة يلا و كلمنا على : 01276211689
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/3/2020
رقم الإعلان: 2057022
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