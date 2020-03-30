الحق الفرصة . شقة استلام 2020 فى التجمع الخامس وبالتقسيط

الحق فرصتك واستلم شقتك متشطبة فى قلب التجمع الخامس بسعر مميز جدا . وعيش بقى فى شقتك على احلى فيو لاند سكيب . شقتك مكونة من 3 غرفة + 2 حمام + مطبخ . يعنى فرصة مكان مميز وسعر مميز ومساحة مميزة . الحق الفرصة يلا و كلمنا على : 01276211689