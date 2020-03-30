الحق الفرصة . شقة استلام 2020 فى التجمع الخامس وبالتقسيط

(للبيع)
|الحق فرصتك واستلم شقتك متشطبة فى قلب التجمع الخامس بسعر مميز جدا . وعيش بقى فى شقتك على احلى فيو لاند سكيب . شقتك مكونة من 3 غرفة + 2 حمام + مطبخ . يعنى فرصة مكان مميز وسعر مميز ومساحة مميزة . الحق الفرصة يلا و كلمنا على : 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057022
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