الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات

خصم 20 % على اقوى الات تصوير المستندات الليزر الاسود اله تصوير مستندات xerox 5755 -سرعه 55 صوره / الدقيقه -تكبير 400 % تصغير 25 % -دوبلكس ( تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك ) -مقاس ورق a3 - a4 - a5 -وزن ورق من 70 : 220 جرام -خاصيه التوزيع -تحمل شهرى 100 الف نسخه -شاشه تاتش - فيدر -تصوير + طباعه + سكانر تناسب الشركات والمدارس والمطابع والمكتبات -العرض شامل الضمان - العرض لا يشمل تقسيط او استبدال لمعرفه المزيد من التفاصيل 01117345773 - 01117345733