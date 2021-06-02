الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات

(للبيع)
|خصم 20 % على اقوى الات تصوير المستندات الليزر الاسود اله تصوير مستندات xerox 5755 -سرعه 55 صوره / الدقيقه -تكبير 400 % تصغير 25 % -دوبلكس ( تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك ) -مقاس ورق a3 - a4 - a5 -وزن ورق من 70 : 220 جرام -خاصيه التوزيع -تحمل شهرى 100 الف نسخه -شاشه تاتش - فيدر -تصوير + طباعه + سكانر تناسب الشركات والمدارس والمطابع والمكتبات -العرض شامل الضمان - العرض لا يشمل تقسيط او استبدال لمعرفه المزيد من التفاصيل 01117345773 - 01117345733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع العشرين متفرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096196
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل