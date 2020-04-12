الحق العرض وامتلك شقة في green avenue العاصمة الادارية

(للبيع)
|متضيعش الفرصة من ايدك والحق العرض قبل اي حد وامتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وعيش مرتاح البال والمفاجأة ان اول قسط هتدفعه بعد سنة يعني هتقسط وانت مرتاح وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع اي فوائد وشقتك 172م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي وبحيرات صناعية وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات اكتر كمان كلمنا علي 01279848994 والحق الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|148,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057742
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