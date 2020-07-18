الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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الحق العرض وامتلك حالا شاليه في لاسيرينا السخنة مفروووش يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي تصيف بشنطة هدومك وكمان هتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 75,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063221
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16/7/2020
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16/7/2020
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15/7/2020
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9/7/2020
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صورة الاعلان: صيف طول السنة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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7/7/2020
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2/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش - في السويس مصر

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(للبيع)

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القسم: 

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1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه باجمل اطلالة ع حمامات السباحة فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه باجمل اطلالة ع حمامات السباحة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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29/6/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شاليه قريب من اكوا بارك تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع شاليه قريب من اكوا بارك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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27/6/2020
صورة الاعلان: خليك جمب كل الخدمات الترفيهية وصيف في السخنة - في السويس مصر

خليك جمب كل الخدمات الترفيهية وصيف في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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25/6/2020
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العنوان:

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القسم: 

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23/6/2020
صورة الاعلان: خدماتك جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

خدماتك جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

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23/6/2020
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