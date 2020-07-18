الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|الحق العرض وامتلك حالا شاليه في لاسيرينا السخنة مفروووش يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي تصيف بشنطة هدومك وكمان هتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063221
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