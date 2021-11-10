الحق الخصومات شاليه للبيع بدون مقدم واحسن نظام سداد في راس سدر

"امتلك شاليهك بدون فوائد في لاسيندا راس سدر من اهدى وارقي القري السياحيه مساحة شاليهك 63م (غرفة+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) دوراول بفيو رائع علي الكريستال لاجون من مميزاتها مش هتقدر متمتلكش فيها فندق 4 نجوم اكوا بارك كافيهات اكتر من 7 حمامات سباحه +مغطاه للسيدات مسجد كبير بقسط ربع سنوي 47 الف بدون فوائد عشان تتعرف اكتر علي مميزاتها والتفاصيل كلمنا او ابعتلنا واتس اب 01279848994 وهنرد عليك فورا