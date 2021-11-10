الحق الخصومات شاليه للبيع بدون مقدم واحسن نظام سداد في راس سدر

(للبيع)
|"امتلك شاليهك بدون فوائد في لاسيندا راس سدر من اهدى وارقي القري السياحيه مساحة شاليهك 63م (غرفة+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) دوراول بفيو رائع علي الكريستال لاجون من مميزاتها مش هتقدر متمتلكش فيها فندق 4 نجوم اكوا بارك كافيهات اكتر من 7 حمامات سباحه +مغطاه للسيدات مسجد كبير بقسط ربع سنوي 47 الف بدون فوائد عشان تتعرف اكتر علي مميزاتها والتفاصيل كلمنا او ابعتلنا واتس اب 01279848994 وهنرد عليك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|47,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110829
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