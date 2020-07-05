الحق الخصم وتعالي امتلك عيادة في العاصمة وبدون مقدم

(للتقسيط)
|الحق الخصم علي العيادات في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty وامتلك عيادتك 57م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وجمب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062524
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