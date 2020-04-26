الحق الخصم واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|الحق الخصم وامتلك واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وحي السفارات وخدماتك كلها جمب شقتك نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058483
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