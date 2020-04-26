الحق الخصم واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: الحق الخصم واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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الحق الخصم وامتلك واستثمر براحتك في اي وقت في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وحي السفارات وخدماتك كلها جمب شقتك نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 115,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/4/2020
رقم الإعلان: 2058483
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