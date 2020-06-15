الحق الخصم للجيش الابيض وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|الحق الخصم علي العيادات للجيش الابيض وامتلك واستثمر في اي وقت في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة والعيادة 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060915
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