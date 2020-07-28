الحق الخصم في green avenue وتعالي اسكن في العاصمة

(للبيع)
|الحق الخصم وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في green avenue والخصم لفترة محدودة جدا وشقتك 220م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وكيدز اريا وجيم وسبا وغيرهم كتير اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب واعرف تفاصيل الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|117,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064015
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