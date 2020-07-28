الحق الخصم في العاصمة وامتلك محل في smart mall والعدد محدود جدا

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall والحق الخصم ع المحلات والعدد محدود جدا في منطقة ال down town بجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وغيرهم كتير ومحلك 60م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب