الحق الخصم ع المحلات في العاصمة الادارية ولفترة محدودة جداااا

(للتقسيط)
|دلوقتي امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم ع المحلات لفترة محدودة جدا في smart mall بمنطقة ال down town بجانب المحطة المركزية للمونوريل وع بعد دقائق م النهر الاخضر ومحور بن زايد والمحل 75م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|405,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063947
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