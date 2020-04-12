الحق الخصم الكبير واسكن في العاصمة وقسط علي 5 سنين

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم الكبير قبل فوات الاوان وادفع مقدم بسيط وقسط علي 5 سنين ومن غير فوائد وكمان جمب كل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وجيم وسبا ولاند سكيب وغيرهم كتير وشقتك 207م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) يلا متستناش كتير ومتضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة قبل اي حد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057743
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