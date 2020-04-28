الحق اسكن في العاصمة الادارية واستفاد بعرض ابريل

(للتقسيط)
|الحق عرض شهر ابريل واسكن في العاصمة الادارية الجديدة واطمن علي مستقبل اولادك وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وبالقرب من المولات التجارية والادارية والنهر الاخضر والحي الحكومي وكمان جمب شقتك هتلاقي حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وملاعب رياضية وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|101,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058559
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