(للبيع)
|الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين امتلك وحدتك في العتال هولدينج العاصمة الادارية واستفيد بخصم 10% واسكن علي محور r7 , في العاصمة الاداية للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050713
140,000 جنيه
1,500,000 جنيه
158,000 جنيه
600,000 جنيه
1,500,000 جنيه
153,000 جنيه
147,000 جنيه
159,000 جنيه
325 جنيه