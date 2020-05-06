الحق استثمارك ونجاحك وامتلك مكتب بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة والحق استثمارك ونجاحك في مول sixty بمساحة 73م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح بدون فوائد وبدون مقدم وامام وزارة المالية مباشرة والبنك المركزي والبورصة المصرية ومقرات البنوك الرئيسية واكبر مكتبة بالشرق الاوسط يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|345,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059157
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