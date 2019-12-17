الحق اختار مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الحق اختار مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اختار مكانك باميز موقع بالعاصمة الادارية محلك 25 م تشطيب رخام +محارة قريب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية وع اجمل واجهة لأطول برج بأفريقيا وبانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باميز موقع بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048073
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8/12/2019
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8/12/2019
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3/12/2019
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1/12/2019
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صورة الاعلان: Standalone Villa 304 m2 At Compound UpTown Cairo – Al Mokttam - في القاهرة مصر

Standalone Villa 304 m2 At Compound UpTown Cairo – Al Mokttam

(للبيع)

- في القاهرة مصر

At Compound UpTown Cairo – Al Mokttam Standalone Villa 304 m2 4 bedrooms 3 bathrooms 3 reception p.
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1/12/2019
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امتلك في العاصمة وهتلاقي كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها جمب شقتك

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

30/11/2019
صورة الاعلان: خليك مميز وامتلك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك مميز وامتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية وخليك مميز وعيش بأختلاف وسط خدماتك من محلات تجارية ونادي رياضي وكيدز اريا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

28/11/2019
صورة الاعلان: فيلا هيكل خرسانى داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق مساحة الارض 66 - في القاهرة مصر

فيلا هيكل خرسانى داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق مساحة الارض 66

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا هيكل خرسانى داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق مساحة الارض 668 م معمول فيها هيكل خرسان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: فيلا للبيع في كافانا سراي القاهره الجديده بالتقسيط - في القاهرة مصر

فيلا للبيع في كافانا سراي القاهره الجديده بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا 174 متر في كمبوند Sarai - Cavana Spring ڤيلا تاون على اكبر منطقة بحيرات بخدمات فندقية مع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

461,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: امتلك فيلا بمقدم 440 الف فقط في القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك فيلا بمقدم 440 الف فقط في القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو عاوز تستقل وتعيش في ارقي مكان في القاهرة الجديدة بجوار مدينتي بالظبط في مدينة المستقبل وامام مدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبأقل مقدم وبدون فوائد وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها من مطا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: فيلا للبيع في كافانا سراي القاهره الجديده بالتقسيط - في القاهرة مصر

فيلا للبيع في كافانا سراي القاهره الجديده بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا 174 متر في كمبوند Sarai - Cavana Spring ڤيلا تاون على اكبر منطقة بحيرات بخدمات فندقية مع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

461,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: فيلا للبيع 175م بالقاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

فيلا للبيع 175م بالقاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا للبيع 175م بالقاهرة الجديدة مقدم 380 الف واقساط علي 7 سنوات داخل كمبوند متكامل الخدمات مهتم بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

380,000 جنيه

24/11/2019
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