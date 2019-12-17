الحق اختار مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|اختار مكانك باميز موقع بالعاصمة الادارية محلك 25 م تشطيب رخام +محارة قريب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية وع اجمل واجهة لأطول برج بأفريقيا وبانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باميز موقع بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048073
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