الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول

(للبيع)
|احجز محلك فى اضخم مول بالعاصمة الادارية وخلى استثمارك يزيد محلك 30 م تشطيب رخام +محارة قريب من المنطقة المركزية والحى الدبلوماسى وامام فندق الماسة مباشرة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى الحق احجز وحدتك واستفيد بالعروض والمفاجأت فى مول الماسة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|270,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060801
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