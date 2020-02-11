الحج السياحى لموسم 2020 مع شركة سنابل المعتز للسياحة

مستوى 5 نجوم 125 الف جنية مستوى 4 نجوم 94 الف الحج السياحي مع سنابل المعتز 2020 جنية مستوى بري 58 الف جنية مستوى اقتصادي 55 الف جنية الحجز بجواز السفر و البطاقة الشخصية سارية الاسعار المعلنة غير شاملة تذاكر الطيران ماعدا المستوى البري مبالغ جدية الحجز 20 الف للمستوى ال 5 نجوم 15 الف للمستوى 4 نجوم 10 الف للمستوى الاقتصادي و البري