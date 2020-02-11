الحج السياحى لموسم 2020 مع شركة سنابل المعتز للسياحة

(فرص)
|مستوى 5 نجوم 125 الف جنية مستوى 4 نجوم 94 الف الحج السياحي مع سنابل المعتز 2020 جنية مستوى بري 58 الف جنية مستوى اقتصادي 55 الف جنية الحجز بجواز السفر و البطاقة الشخصية سارية الاسعار المعلنة غير شاملة تذاكر الطيران ماعدا المستوى البري مبالغ جدية الحجز 20 الف للمستوى ال 5 نجوم 15 الف للمستوى 4 نجوم 10 الف للمستوى الاقتصادي و البري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سنابل للسياحه
|التليفون:
|/ 01222174363
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|العنوان:
|46 شارع الفلكي متفرع من شارع هدى شعراوى- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052378
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