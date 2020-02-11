الحج السياحى لموسم 2020 مع شركة سنابل المعتز للسياحة

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تفاصيل الإعلان
مستوى 5 نجوم 125 الف جنية مستوى 4 نجوم 94 الف الحج السياحي مع سنابل المعتز 2020 جنية مستوى بري 58 الف جنية مستوى اقتصادي 55 الف جنية الحجز بجواز السفر و البطاقة الشخصية سارية الاسعار المعلنة غير شاملة تذاكر الطيران ماعدا المستوى البري مبالغ جدية الحجز 20 الف للمستوى ال 5 نجوم 15 الف للمستوى 4 نجوم 10 الف للمستوى الاقتصادي و البري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سنابل للسياحه
التليفون: / 01222174363

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العنوان: 46 شارع الفلكي متفرع من شارع هدى شعراوى- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 55,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052378
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صورة الاعلان: حج عام 1441 هجريا - في القاهرة مصر

حج عام 1441 هجريا

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#مكسيم_تورز #حج_عمره #عمره_عام_1441_هجريا بادر بحجز مكانك من الان لحجز الحج لعام 1441 هجريا مع مكسي.
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11/2/2020
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فندق اكوا بلو شرم الشيخ

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9/2/2020
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صورة الاعلان: فندق حياه ريجنسي شرم الشيخ - في القاهرة مصر

فندق حياه ريجنسي شرم الشيخ

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8/2/2020
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6/2/2020
صورة الاعلان: فندق كونكور مورين بيتش - في القاهرة مصر

فندق كونكور مورين بيتش

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#مكسيم_تورز #مرسي_علم #كونكورد_مورين_بيتش * العرض سار ي خلال الفتره من 7 فبراير الي 10 مارس 2020 .
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القسم: 

2,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: فندق لابراندا تاور باي شرم الشيخ - في القاهرة مصر

فندق لابراندا تاور باي شرم الشيخ

(فرص)

- في القاهرة مصر

#مكسيم_تورز #شرم_الشيخ #لابراندا_تاور_باي العرض من 23 ابريل الي 22 مايو 2020 سعر الفرد في الغرفه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,750 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: تأشيرة_انجلترا - في القاهرة مصر

تأشيرة_انجلترا

(فرص)

- في القاهرة مصر

تأشيرة انجلترا الاوراق المطلوبة لاستخراج التأشيرة – جواز سفر سارى لمدة 6 شهور – كشف حساب بنك عن اخر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: شارمليون سي لايف شرم الشيخ - في القاهرة مصر

شارمليون سي لايف شرم الشيخ

(فرص)

- في القاهرة مصر

#مكسيم_تورز #شرم_الشيخ #شارمليون_سي_لايف العرض من 1 مايو الي 21 مايو 2020 سعر الفرد في الغرفه الدب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,475 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: تأشيرة_السويد_شنغن - في القاهرة مصر

تأشيرة_السويد_شنغن

(فرص)

- في القاهرة مصر

تأشيرة السويد | شنغن الاوراق المطلوبة لاستخراج التأشيرة – جواز سفر سارى لمدة 6 شهور – كشف حساب بنك ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: فندق شيري ميرسكي اسكندريه - في القاهرة مصر

فندق شيري ميرسكي اسكندريه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

#مكسيم_تورز #اسكندريه #شيري_ميرسكي العرض ساري خلال الفتره من 1 فبراير الي 1 ابريل 2020 سعر الفرد ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,100 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: فندق ستراند طابا هايتس - في القاهرة مصر

فندق ستراند طابا هايتس

(فرص)

- في القاهرة مصر

#مكسيم_تورز #طابا #ستراند_طابا_بيتش # العرض ساري خلال الفتره من 10 فبراير الي 8 ابريل 2020 سعر الف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,850 جنيه

4/2/2020
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