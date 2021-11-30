الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)
|الجوهرة توفر افضل العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات. العمالة لدينا مدربة وعلي قدر عالي من الخبرة والكفاءة العالية ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبة اسعارنا ليس لها مثيل . العمالة لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونية . معنا عاملات النظافة ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات هدفنا ارضاء العميل يشرفنا اتصالك 01270444789 /01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشرقية- الشرقية
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116178
1,000 جنيه
اتصل
1,500 جنيه