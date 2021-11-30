الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

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تفاصيل الإعلان
الجوهرة توفر افضل العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات. العمالة لدينا مدربة وعلي قدر عالي من الخبرة والكفاءة العالية ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبة اسعارنا ليس لها مثيل . العمالة لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونية . معنا عاملات النظافة ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات هدفنا ارضاء العميل يشرفنا اتصالك 01270444789 /01012156989
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: الشرقية- الشرقية
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116178
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