الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

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تفاصيل الإعلان
الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات وغير المقيمات ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزلى . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة للاسر والعائلات فقط /01012156989/01270444789
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: 01270444789- الإسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115708
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11/12/2021
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9/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الإسكندرية مصر

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9/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

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8/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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7/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

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- في الإسكندرية مصر

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6/12/2021
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الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية والتشغيل

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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5/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض والعملة المنزلية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

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