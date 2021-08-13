الجوهرة للتمريض وتوفير العمالة المنزلية

نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة والزهايمر وحالات الكسور والحالات الحرجة والمتقدمة ونرعى المسنين من الرجال والسيدات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم بأيدي أمينة ورحيمة ومتخصصة ونوفر جميع أنواع العمالة المنزلية المقيمة والغير مقيمة واليوميات والشهريات من المصريات الأجنبيات والسودانيات والنيجيريات والأثيوبيات والغينيات وذلك في مجالات النظافة المنزلية ورعاية الأطفال والمسنين.