الجوهرة توفر مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية

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تفاصيل الإعلان
الجوهرة توفر مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويلة وإتقان للمهام المنزلية في كُل ما يلي ( مُساعده منزلية / رعاية أطفال / رعاية مُسنين). تتراوح أعمار العاملات من سن 18 عامً و 35 عامً، مع وجود كافة الضمانا ت اللأزمة. للتواصل: واتس و مكالمات 01270444789/01012156989
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116682
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صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

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9/12/2021
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9/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ا الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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8/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل - في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران وتوفير العمالة المنزلية والتشغيل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات والفئران بمبيدات مستوردة وامنة وتوفير العمالة المنزلية بمختلف انواعها.
العنوان:

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