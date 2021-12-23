الجوهرة توفر مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويلة وإتقان للمهام المنزلية في كُل ما يلي ( مُساعده منزلية / رعاية أطفال / رعاية مُسنين). تتراوح أعمار العاملات من سن 18 عامً و 35 عامً، مع وجود كافة الضمانا ت اللأزمة. للتواصل: واتس و مكالمات 01270444789/01012156989