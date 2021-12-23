(طلب عمل)
|الجوهرة توفر مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويلة وإتقان للمهام المنزلية في كُل ما يلي ( مُساعده منزلية / رعاية أطفال / رعاية مُسنين). تتراوح أعمار العاملات من سن 18 عامً و 35 عامً، مع وجود كافة الضمانا ت اللأزمة. للتواصل: واتس و مكالمات 01270444789/01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116682
(فرصة عمل)- في الإسكندرية مصر
4,000 جنيه
500 جنيه
1,000 جنيه
500 جنيه
400 جنيه
500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
900 جنيه
900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
600 جنيه
1,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
600 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
900 جنيه
1,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
800 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
700 جنيه