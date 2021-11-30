الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية

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تفاصيل الإعلان
الجوهرة توفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات وغير المقيمات ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزلى . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة للاسر والعائلات فقط 01012156989/01270444789
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: المنصورة- الدقهلية
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2117997
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صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الدقهلية مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(مطلوب)

- في الدقهلية مصر

شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات.
العنوان:

الدقهلية - مصر

1,500 جنيه

30/11/2021
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