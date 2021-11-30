الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين وتوفر العمالة

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تفاصيل الإعلان
شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ونوفر العاملات المصريات والسودانيات والنيجيريات والأثيوبيات والغينيات والافريقيات والاسيويات الفليبين وإندونيسيا ونوفر خدمات رجال الأعمال نوفر السكرتارية وعمال النظافة والبوفيه ونوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي والجناينى ونوفر البواب و الحارس والبودي جارد01012156989
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: مدينة نصر- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113772
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