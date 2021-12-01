الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الجوهرة توفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ولدينا خدمات رجال الأعمال نوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي وعمال النظافة و البوفيه والبودي جارد والبواب والحارس ونوفر خدمات النظافة الشاملة ومكافحة الحشرات و القوارض واعمال التشغيل والصيانة العمومية للمواقع والشركات والمصانع والنوادي والقري السياحية والكمباوندز والمقرات الادارية والابراج والقصور والفيلات للاتصال01270444789
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2021
رقم الإعلان: 2113893
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الجيزة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الجيزة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الجيزة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

الجوهرة توفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية.وبأفضل الأسعار. العمالة لدينا مد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

28/11/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ - في الجيزة مصر

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

royal house servise 01207040101 مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغالات وخادمات اجانب بمختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة - في الجيزة مصر

نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

كل ما تريده الأسر من شغالات,مربيات,جليسات مسنين متوفر لدينا 01275550242 الوفاء ترحب بعملائها الكرام.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,900 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: شركة سمارت سيرفيس - في الجيزة مصر

شركة سمارت سيرفيس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الأنتريهات مهمة صعبة بالنسبالك وبيحتاج مجهود كبير ووقت طويل !!☹️ دلوقتي تقدري توفري الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

16/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في الجيزة مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

royal house serviseيوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤليين نظافة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/9/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في الجيزة مصر

سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

الوفاء للرعاية والخدمات المنزلية نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager