الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين

(طلب عمل)
|الجوهرة توفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ولدينا خدمات رجال الأعمال نوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي وعمال النظافة و البوفيه والبودي جارد والبواب والحارس ونوفر خدمات النظافة الشاملة ومكافحة الحشرات و القوارض واعمال التشغيل والصيانة العمومية للمواقع والشركات والمصانع والنوادي والقري السياحية والكمباوندز والمقرات الادارية والابراج والقصور والفيلات للاتصال01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113893
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
1,900 جنيه
350 جنيه
اتصل
اتصل