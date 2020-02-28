الجمال اللى بتحلم بيه هتلاقيه فى السخنة

(للبيع)
|الجمال اللى بتحلم بيه هتلاقيه عندنا فى بالم بيتش السخنة باجمل شاطئ رملى وقريب من اجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وسينمات شاليهك 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش وسط الجمال اللى بتحلم بيه فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|328,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054445
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